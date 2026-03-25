Nijhuis geniet bij Ajax-duels: "Dan kom je het ArenA-dek op..."

Danny Makkelie kreeg zondagmiddag de nodige kritiek na de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De scheidsrechter gaf een penalty aan de thuisploeg, maar velen vonden dat de Rotterdammers nog zeker één strafschop verdienden. De arbiter kon na de tijd echter wel gewoon rustig wegkomen bij De Kuip. Valentijn Driessen van De Telegraaf vindt het met de huidige faciliteiten van het Feyenoord-stadion niet heel prettig om daar als journalist naar toe te gaan.

"Voordat je bij Feyenoord op dat parkeerterrein bent, sta je in de hele rij. Het duurt en het duurt", zegt Driessen bij Vandaag Inside. "En ze zien je allemaal zitten. Wij staan bij die Gamma, maar dan moet je een heel stuk lopen. Bij die McDonald's, ja. Maar ik heb het zondag niet gedaan. Ik heb me aan de voorkant laten afzetten."

Scheidsrechter Bas Nijhuis vindt het bij Ajax een stuk veiliger. "Bij de ArenA kom je het ArenA-dek op en daar zit je wel aardig... Ik vind dat wel prettig altijd", aldus Nijhuis, die ook andere situaties heeft meegemaakt. "Bij Roda JC heb ik een keer gehad dat ze zo kwaad waren na afloop van de wedstrijd, toen vroeg de ME bij de kleedkamer om mijn autosleutels. Toen ging ik met de ME mee en kreeg ik vijf kilometer verder mijn auto terug. Dat heb ik ook een keer gehad bij Roda."

Wilfred Genee wijst daarna naar de scheidsrechter die vrijdagavond het duel tussen SC Cambuur en Jong AZ floot. Het treffen liep uit de hand en scheidsrechter Wouter Wiersma kreeg er na afloop van langs van Cambuur-trainer Henk de Jong. "Dat was heel goedkoop van Henk de Jong", reageert Driessen. Ook Nijhuis neemt het voor zijn collega-arbiter op. "Hij is een Fries, maar hij woont nog dichterbij FC Groningen dan het stadion van Cambuur. Hij is een Fries, maar dat maakt toch niets uit?"

"Woont hij niet heel dicht bij Heerenveen? En wil SC Heerenveen dat Cambuur terugkomt of niet?", vraagt Driessen zich af. "Voor het noorden is het toch hartstikke goed dat ze terugkomen. Dertig kilometer verderop, DKV", reageert Genee, die zelf een aanhanger is van Cambuur. Ook Nijhuis denkt er zo over. "FC Twente zal ook balen als Heracles eruit gaat. Qua financiën zijn dat de wedstrijden, joh", meent de scheidsrechter uit Enschede.