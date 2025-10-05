Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Nijhuis helemaal klaar met Heitinga: "Kappen nu, anders zit je daar"

Amber
Bas Nijhuis
Bas Nijhuis Foto: © Pro Shots

Het duel tussen Sparta en Ajax (3-3) kende in de slotfase niet alleen spanning op het veld, maar ook langs de lijn. Scheidsrechter Bas Nijhuis was in de 75e minuut zichtbaar klaar met het gedrag van Ajax-trainer John Heitinga. Na aanhoudende protesten richting de vierde official trok Nijhuis de gele kaart.

De aanleiding was een duel waarbij Sparta-middenvelder Lance Duijvestijn niet werd bestraft voor een tackle. Heitinga reageerde furieus en sprintte naar de zijlijn, waarna Nijhuis direct ingreep. "Kappen nu, anders zit je daar", zei de arbiter, terwijl hij naar de tribune wees.

De trainer kreeg geel, maar bleef zichtbaar gefrustreerd. "Het is echt ongelooflijk", klonk het kort daarna vanaf de bank. Ajax wist uiteindelijk toch nog een punt over te houden aan de wedstrijd. In de blessuretijd maakte Oscar Gloukh de gelijkmaker, waardoor het duel in 3-3 eindigde.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Het waren wel twee mooie goals weer van Ajax"

0
Youri Baas, Youri Regeer en Lucas Rosa

Nieuwe leider staat op bij Ajax: "Daar ben ik heel erg mee bezig"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 8 3 15
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd