Nijhuis helemaal klaar met Heitinga: "Kappen nu, anders zit je daar"

Het duel tussen Sparta en Ajax (3-3) kende in de slotfase niet alleen spanning op het veld, maar ook langs de lijn. Scheidsrechter Bas Nijhuis was in de 75e minuut zichtbaar klaar met het gedrag van Ajax-trainer John Heitinga. Na aanhoudende protesten richting de vierde official trok Nijhuis de gele kaart.

De aanleiding was een duel waarbij Sparta-middenvelder Lance Duijvestijn niet werd bestraft voor een tackle. Heitinga reageerde furieus en sprintte naar de zijlijn, waarna Nijhuis direct ingreep. "Kappen nu, anders zit je daar", zei de arbiter, terwijl hij naar de tribune wees.

De trainer kreeg geel, maar bleef zichtbaar gefrustreerd. "Het is echt ongelooflijk", klonk het kort daarna vanaf de bank. Ajax wist uiteindelijk toch nog een punt over te houden aan de wedstrijd. In de blessuretijd maakte Oscar Gloukh de gelijkmaker, waardoor het duel in 3-3 eindigde.