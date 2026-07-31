Nijhuis hoopt op oud-Ajacied als bondscoach: "Ik ben groot fan"

Bas Nijhuis hoopt dat Louis van Gaal de nieuwe bondscoach van Oranje wordt. De scheidsrechter beseft echter wel dat de kans klein is dat de voormalig Ajacied daadwerkelijk terugkeert bij het Nederlands elftal.

De KNVB zoekt nog altijd naar een opvolger van Ronald Koeman en donderdagavond werd bekend dat er een streep kan door de naam van droomkandidaat Arne Slot, die liever nog in het clubvoetbal actief wil blijven.

In De Oranjezomer spreekt Nijhuis zijn voorkeur uit over een nieuwe bondscoach. "Ik ben zelf heel groot fan, zou het fantastisch vinden als Louis van Gaal terugkomt", stelt hij. "Ik ben zelf groot fan van hem als mens en trainer, ik zou het geweldig vinden. Maar het gaat waarschijnlijk niet gebeuren."