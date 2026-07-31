Nijhuis hoopt op oud-Ajacied als bondscoach: "Ik ben groot fan"
Bas Nijhuis hoopt dat Louis van Gaal de nieuwe bondscoach van Oranje wordt. De scheidsrechter beseft echter wel dat de kans klein is dat de voormalig Ajacied daadwerkelijk terugkeert bij het Nederlands elftal.
De KNVB zoekt nog altijd naar een opvolger van Ronald Koeman en donderdagavond werd bekend dat er een streep kan door de naam van droomkandidaat Arne Slot, die liever nog in het clubvoetbal actief wil blijven.
In De Oranjezomer spreekt Nijhuis zijn voorkeur uit over een nieuwe bondscoach. "Ik ben zelf heel groot fan, zou het fantastisch vinden als Louis van Gaal terugkomt", stelt hij. "Ik ben zelf groot fan van hem als mens en trainer, ik zou het geweldig vinden. Maar het gaat waarschijnlijk niet gebeuren."
De 74-jarige Van Gaal was in het verleden al drie keer bondscoach van het Nederlands elftal. De laatste keer was in de periode tot het WK in Qatar in 2022.
Kenneth Taylor en Gattuso weer vrienden na incident op training
Ajacied staat op onder Míchel: "Het doel is kampioen worden"
Nijhuis hoopt op oud-Ajacied als bondscoach: "Ik ben groot fan"
OFFICIEEL | Ajax zwaait Fitz-Jim uit, middenvelder naar Italië
'Ajax heeft eindelijk beet: nieuwe aanwinst dit weekend gepresenteerd'
Van Halst prijst: "Dat hebben we een tijdje niet gezien bij Ajax"
"Ajax heeft op allerlei manieren laten blijken hoe tevreden ze waren"
Ronald Koeman sentimenteel: "Rest is onbelangrijk in het leven"
Owen Wijndal blij na weer een basisplek: "Onkruid vergaat niet"
Koert Westerman wil spelregelwijziging Eredivisie: "Ik erger me"
Goodijk voorspelt Ajax-transfer: "Gaat Ajax mee aan de slag"
VIDEO: Ajax verslaat Vojvodina door magische hattrick Gloukh
Míchel verklapt transfer: "Weet dat kans groot is dat hij komt"
Tomiyasu verder in Eredivisie? "Zou goed passen bij hun spel"
'Bas Nijhuis onder vuur in Eredivisie': "Hij koketteert er mee"
Van Rooij naar Ajax? "Dan gaat er een streep door de tatoeage"
Ajax met volgende 11 spelers in de basis in return tegen Vojvodina
Goodijk geeft Ter Stegen-update: "Dat is nog steeds de verwachting"
'Vermoedelijke opstelling Ajax voor return tegen Vojvodina'
VIDEO | Woedende Gattuso stuurt Taylor weg bij training Lazio
Hier kijk je vanavond de return van Ajax tegen Vojvodina
'Salah-Eddine maakt miljoenentransfer, bedragen zijn al bekend'
'Voormalig Ajacied Rulli kan toptransfer naar Premier League maken'
'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'
Kraay geniet van Ajacied: "Misschien wel iets te veel druk op gelegd"
Perez voorzichtig positief over Ajax: "Kan alleen maar beter"
'Ajax maakt haast: werkvergunning Arokodare race tegen de klok'
Kritische Godts blikt terug: "Dat is eigenlijk onacceptabel"
"Ik ben enorm verrast dat Dolberg zo moeilijk scoort bij Ajax"
Torenhoge verwachtingen van Tadic: "Gaat heel veel assists geven"