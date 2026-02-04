Nijhuis krijgt grote teleurstelling: "Alsof je wordt neergetrapt"

Bas Nijhuis heeft een zware blessure opgelopen. De scheidsrechter komt dit seizoen niet meer in actie door een achillespeesblessure. Hij moest daardoor al de topper tussen PSV en Feyenoord aan zich voorbij laten gaan.

Nijhuis zal dit seizoen geen grote wedstrijden meer krijgen. "Dit seizoen kan ik wel vergeten", onthult de arbiter bij Radio 538. De 49-jarige Nijhuis raakte vorige week dinsdag geblesseerd tijdens een training. "Het was net alsof je wordt neergetrapt."

Hij zag direct op de echo dat het niet goed was en zal voorlopig moeten toekijken. De leidsman is wel blij met alle steunbetuigingen die hij kreeg. "Overal vandaan krijg je berichten, dat verbindt de voetbalwereld", aldus Nijhuis. In totaal leidde de ervaren Tukker al 422 wedstrijden in de Eredivisie, na Roelof Luinge (541) het meest van alle scheidsrechters ooit.