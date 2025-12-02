Nijhuis krijgt kritiek na Ajax-duel: "Had hij niet moeten doen"

Johan Derksen vindt dat er hard ingegrepen moet worden na het vuurwerkschandaal in de Johan Cruijff ArenA van zondagavond. In Vandaag Inside zegt Derksen dat Ajax de F-Side het hele seizoen dicht moet gooien.

In de vijfde minuut van het duel tussen Ajax en FC Groningen ging er een berg vuurwerk de lucht in, waarop arbiter Bas Nijhuis de wedstrijd staakte. Nijhuis zit, net als Valentijn Driessen, in het praatprogramma. Driessen was ervan op de hoogte dat er vuurwerk afgeschoten zou worden. "Ik heb het tegen Bas gezegd. Iedereen wist wat er zou gebeuren, toch bracht Bas de wedstrijd op gang. Dat had hij niet moeten doen."

"Dat begrijp ik niet. Ze wisten dat het ging gebeuren, het vuurwerk was al door de hekken", vervolgt de journalist. René van der Gijp vond het bizar. "Ik heb het nog nooit van mijn leven gezien. Komen die dingen uit Oekraïne?", zegt Van der Gijp wanneer men hem een vuurwerkkanon toont.

Driessen heeft info: "Ik zag ook een app: IJmuiden en Almere zijn binnen. Al het vuurwerk is veilig binnen en uitgedeeld." Derksen vindt niet dat Nijhuis hierop aangesproken moet worden. "Het is niet Bas zijn schuld. Het is de schuld van de Ajax-leiding. Die hebben toegestaan dat de hooligans de baas zijn. Ze zijn bang dat ze geterroriseerd worden. Dit is het moment dat de clubs moeten bepalen dat zij de baas zijn."

"Als ik in het openbaar een feest verpest, word ik buiten de deur gezet en kom ik nooit meer binnen", zegt Derksen, die vindt dat dit ook moet gelden voor Ajax-fans rondom de F-Side. "Het hele seizoen komt die F-Side er niet meer in. Je moet nu laten zien: we hebben lang genoeg gepraat en begrip getoond. Het zijn helemaal geen supporters. Mensen die de club willens en wetens structureel duperen. Rest van het seizoen helemaal dicht, ze komen er niet in."