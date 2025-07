Nijhuis kritisch op scheidsrechters: "Het niveau moet omhoog"

Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft in het tv-programma De Oranjezomer openlijk toegegeven dat het afgelopen Eredivisie-seizoen voor de arbitrage verre van vlekkeloos verliep. Volgens Nijhuis is er veel ruimte voor verbetering, iets waar de scheidsrechters zich dit jaar nadrukkelijk op willen richten.

"Er is heel veel misgegaan, ja. Dat klopt. We hebben ook de wind van voren gekregen", blikt Nijhuis terug op het voorbije seizoen. "Het niveau moet zeker omhoog. Ondanks de hulp van de VAR hebben we vorig seizoen nog 26 foutieve beslissingen genomen. Dat wil je eigenlijk wel omlaag hebben." Met een knipoog voegt hij eraan toe: "Waarschijnlijk waren er 24 van mij."

Naast een terugblik op het vorige seizoen, gaf Nijhuis ook toelichting op de regels die zijn ingevoerd en aankomende veranderingen. Zo werd vorig jaar de regel geïntroduceerd dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter mag praten, op straffe van een gele kaart. Die regel bleek in de praktijk echter lastig te handhaven. "In het begin waren we daar heel streng in, maar dat is wel een beetje weggezakt. We hebben het er nu wel weer over gehad dat we dat moeten aanpakken. Dus dat gaat wel weer gebeuren."

Voor komend seizoen staat er ook een opvallende wijziging op het programma: doelmannen mogen de bal nog maar acht seconden vasthouden. Doen ze dat langer, dan volgt een hoekschop voor de tegenstander. Nijhuis licht toe: "Bij de laatste vijf seconden moet ik dan mijn hand in de lucht doen en gaan aftellen. En dan hopen dat het publiek mee gaat tellen. Bij 'nul' wordt het een hoekschop tegen. Dan krijg je wel een extra showelement eraan. Maar het doel is dat die bal sneller terug in het spel komt."