Nijhuis legt nieuwe Eredivisie-regels uit: "Er komt meer snelheid"

"We hebben veel regels ingevoerd om tijdrekken tegen te gaan", zegt Nijhuis. "Ik denk dat veel mensen daar blij mee zullen zijn, want het spel wordt een stuk sneller. Dat hebben we ook op het WK gezien. Een doeltrap en een inworp moeten binnen vijf seconden worden genomen. Vindt de scheidsrechter dat het te lang duurt, dan krijgt de tegenstander een hoekschop bij een doeltrap of een inworp als een inworp te lang op zich laat wachten."

Nijhuis vervolgt: "Een gewisselde speler moet bovendien binnen tien seconden het veld verlaten. Gebeurt dat niet, dan moet zijn vervanger een minuut extra wachten voordat hij het veld in mag. Ook na een blessurebehandeling moet een speler een minuut langs de kant blijven. Dit doen we allemaal om het spel sneller te maken."