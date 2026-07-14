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Nijhuis na overlijden Dieperink: "Wat hebben we gelachen samen"

Arthur
Bas Nijhuis in actie
Bas Nijhuis in actie Foto: © Pro Shots

Bas Nijhuis heeft via sociale media gereageerd op het plotselinge overlijden van Rob Dieperink. De scheidsrechter overleed op 38-jarige leeftijd, een nieuws dat maandag naar buiten kwam en veel emoties losmaakt binnen de arbitragewereld.

Nijhuis laat weten nog altijd niet te kunnen bevatten wat er is gebeurd. Op Instagram deelde Nijhuis een foto waarop hij samen met Dieperink staat. Bij de afbeelding schreef hij: "Nog steeds vol ongeloof. Wat een gemis... Wat hebben we gelachen samen. Eerlijk, nuchter, maar vooral een echte scheidsrechtersvriend."

Dieperink was sinds het seizoen 2011/2012 actief als scheidsrechter in het betaald voetbal. In die periode floot hij 284 wedstrijden en maakte hij ook internationaal naam. Zo was hij tijdens de Europa League-finale van 2024 tussen Atalanta en Bayer Leverkusen actief als assistent-VAR. 

Rob Dieperink en Bas Nijhuis
Rob Dieperink en Bas Nijhuis Foto: © Instagram Bas Nijhuis
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