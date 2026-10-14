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Nijhuis onthult opvallende anekdote over ex-Ajacied: "Was kwaad"

Gijs Kila
bron: Vandaag Inside
Bas Nijhuis bij Vandaag Inside
Bas Nijhuis bij Vandaag Inside Foto: © Talpa Network/Vandaag Inside

Bas Nijhuis heeft een opmerkelijke anekdote gedeeld over Jordan Henderson tijdens diens periode bij Ajax. De scheidsrechter vertelt dat de Engelse middenvelder absoluut niet kon lachen om een grap die hij tijdens een wedstrijd maakte. Henderson reageerde volgens Nijhuis bijzonder geïrriteerd toen de arbiter hem voor de gek hield over een vermeende buitenspelsituatie.

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Tijdens een gesprek over leiderschap op het voetbalveld kwam de naam van Henderson ter sprake. Nijhuis erkent dat de voormalig aanvoerder van Ajax een belangrijke rol vervulde binnen het elftal en regelmatig contact zocht met de scheidsrechter.

Volgens de arbiter was Henderson iemand die zijn ploeggenoten voortdurend probeerde aan te sturen. Nijhuis merkte echter ook dat die invloed gedurende zijn periode in Amsterdam afnam. "Was Henderson was dat bijvoorbeeld bij Ajax was dat ook was echt wel iemand die wel gewoon het spul aanjaagt en dan merk je wel dat het later wel wat minder is geworden", aldus Nijhuis.

Aan tafel werd vervolgens opgemerkt dat Henderson ook buiten het veld een belangrijke rol zou hebben gespeeld. Wilfred Genee reageerde daar op zijn eigen manier op. "Heel belangrijk in de kleedkamer. Hij haalde ook thee vaak, of koffie soms."

Nijhuis haakte daarop in met een verhaal over een ontmoeting met de Engelse middenvelder. De scheidsrechter herinnerde zich een moment waarop Henderson namens Ajax scoorde en hij besloot een grap met hem uit te halen. "Ja, hij kon niet tegen grapjes, want ik weet nog hij scoorde bij Ajax en toen liep hij terug en toen zei ik it's the VAR. It’s offside. What, zei hij. It’s offside, zei ik."

Henderson kon de opmerking volgens Nijhuis totaal niet waarderen. De Engelsman dacht kennelijk dat zijn doelpunt daadwerkelijk zou worden afgekeurd en reageerde woedend. "F*ck dit. F*ck dat. Ik zei no. No. No. Was a joke. Nou toen was hij kwaad, joh."

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