Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Nijhuis onthult salaris scheidsrechter: "Als je een topper hebt"

Bjorn
bron: Radio 538
Bas Nijhuis
Bas Nijhuis Foto: © MTB-Photo

Bas Nijhuis is al jarenlang als scheidsrechter op de Nederlandse velden te zien en lijkt voorlopig nog niet te willen stoppen. De arbiter uit Enschede onthult in de 'Week van de Scheidsrechter' wat de verdiensten in een Eredivisie-wedstrijd zijn.

"Het is een wedstrijdpremie die je dan krijgt" legt hij uit bij Radio 538. "Een topper in de Eredivisie levert dacht ik iets rond de 3.500 euro op. Dat is als je echt een topwedstrijd hebt. Dat is ongeveer wat het is. Voetballers hebben natuurlijk ook salarissen en scheidsrechters ook."

"En het houdt een keer op, dus je kunt niet zolang doorgaan. Als je op een gegeven moment op een leeftijd bent, dan moet je ook een beetje reserveren. Wat jullie hebben gaat gewoon door tot aan je pensioen", reageert Nijhuis, die aangeeft dat internationaal fluiten nog lucratiever is. "In de Champions League krijg je misschien net iets meer, dan gaat het misschien richting de 5.000. Maar als je dan kijkt wat spelers daar verdienen... Maar aan de andere kant gaat het ook om het voetbal."

De Tukker heeft inmiddels al heel wat Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam. "Volgens mij floot ik in 2005 mijn eerste Eredivisie-wedstrijd tussen SC Heerenveen en RKC Waalwijk. En nu ben je twintig jaar verder en loop je er nog steeds", aldus Nijhuis, die dus een jubileumjaar beleeft. "Daar zullen er niet veel blij van worden", lacht hij. 

