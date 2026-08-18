Nijhuis oordeelt over overtreding Bouwman: "Dat is het verschil"
Bas Nijhuis vindt dat Aaron Bouwman zondag terecht werd bestraft met geel. De verdediger van Ajax kwam met gestrekt been in op het gezicht van Dylan Vente.
Dat Bouwman 'slechts' geen kreeg voor zijn overtreding zorgde voor veel verbazing. PSV'er Joey Veerman kreeg in de Johan Cruijff Schaal immers nog rood voor een soortgelijke overtreding. "Ik snap dat er heel veel mensen zich afvragen waarom Bouwman geen rode kaart krijgt en Veerman wel", begint Nijhuis in De Oranjezomer.
Volgens de scheidsrechter zit er echter wel een verschil tussen de overtredingen van Veerman en Bouwman. "Het verschil is dat hij met zijn been van laag naar hoog gaat. Het verschil bij Veerman was dat hij al direct aankwam met een gestrekt been richting het gezicht", legt Nijhuis uit. "Daar had ik direct het gevoel dat het een rode kaart was. Afgelopen weekend vond ik het geel."
"Wij zeggen: als het echt gestrekt is op het gezicht, dan gaan we naar rood. Blijft het bij een gebogen been en heeft de speler de intentie om de bal weg te tikken, dan houden we het bij geel. Als je hier wel een rode kaart zou geven, dan zou de VAR denk ik ook niet ingrijpen", besluit hij.
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Nijhuis oordeelt over overtreding Bouwman: "Dat is het verschil"
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