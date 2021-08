Geschreven door Jessica Westdijk 15 aug 2021 om 14:08

Ajax won zaterdagavond met 5-0 van NEC en over de vijfde goal werd na afloop nog even nagepraat. Na een duel tussen Noussair Mazraoui en Souffian El Karaouni bleef de NEC’er liggen, waarna Dusan Tadic de 5-0 maakte.

Na afloop rees de vraag of Nijhuis niet had moeten fluiten. Maakte Mazraoui geen overtreding? “Ik was eerst verbaasd dat ik voor de camera moest komen. Ik sta in het veld en zie een speler van Ajax inkomen die de bal wegspeelt en daarna is er een botsing met een speler van NEC. Zo zie ik dat op het veld, dus ik laat direct doorgaan. En mijn VAR ziet eigenlijk hetzelfde”, vertelt Nijhuis na afloop op ESPN.

“Voor mij is dit gewoon een normaal duel, hoor. Je mag wel een mening hebben en vinden dat dit een overtreding is. Hij komt erin, hij speelt de bal en komt daarna in contact met de speler. Ik vind het geen enkele overtreding. Hij speelt gewoon de bal en daarna komt er een botsing. Dit is gewoon de bal spelen. Een hoofdblessure? Ja, dat kan. Hij komt er tegenaan en dan kun je het spel stilleggen”, vervolgt Nijhuis na het zien van de beelden.