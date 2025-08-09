TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Het laatste Ajax Nieuws

Nijhuis over ontvangen haatbericht: "Sorry Bas, het was je collega"

Amber
bron: De Oranjezomer
Bas Nijhuis actief in Delden
Bas Nijhuis actief in Delden Foto: © Pro Shots

De negatieve reacties en haatberichten op sociale media nemen alleen maar toe. Ook Bas Nijhuis merkt dat die wereld steeds harder wordt. Wel weet de scheidsrechter dat mensen vaak dingen roepen vanuit de emotie.

"Dat wordt ook steeds harder, die wereld op sociale media. Het wordt steeds gekker. Social media is wel een dingetje. Mensen zijn ook altijd keihard, ze roepen van alles. Het gebeurt ook vaak in emotie", merkt Nijhuis op bij De Oranjezomer. Hij vertelt vervolgens een verhaal over een haatbericht dat hij twee seizoenen geleden ontving. "Twee seizoenen geleden floot ik de tweede wedstrijd van de competitie, volgens mij PEC Zwolle - Feyenoord. Toen kreeg ik zondagavond een bericht: Je vader en je moeder gaan eraan voor de rode kaart die je onze doelman hebt gegeven."

"Dus wat doe ik: ik stuurde een vraagteken terug.  Hij stuurde weer: Zit je me nou de gek aan te steken? Je vader en je moeder gaan eraan voor de rode kaart die je onze doelman hebt gegeven. Dus ik stuur terug: Sorry, heb je wel de juiste scheidsrechter? Want ik heb helemaal geen rode kaart gegeven", gaat Nijhuis verder. "Er ging een uur overheen, toen kreeg ik weer een berichtje: Oh Bas, sorry, was toch een collega van je. Zo gaat dat tegenwoordig, dat is echt waanzin."

De arbiter deed geen aangifte. "Daar hebben we het ook wel eens over gehad, hoe ver laat je het gaan? Maar als je voor alles aangifte moet doen..."

