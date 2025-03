Nijhuis reageert op dwalende KNVB: "Het komt ook door de VAR"

Genee steekt van wal. "Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig, daar in Zeist?!", doelend op de dwalende arbitrage in de Eredivisie. "Wat is dit joh? Al die scheidsrechters, die collega’s van jou." Nijhuis erkent de problemen: "Het loopt niet allemaal soepel, hè…"

Johan Derksen uit felle kritiek op Dennis Higler na diens optreden bij Ajax - AZ (2-2). "Wanneer Bas gepasseerd wordt en Higler wordt aangesteld, dan moet Bas zeggen: ‘In deze wereld kan ik niet meer functioneren.’"

Vervolgens wordt Nijhuis gevraagd waarom hij geen topper floot. Hij reageert: "We hebben natuurlijk topwedstrijden bovenin, maar onderin is degradatie natuurlijk ook een gebeuren. Maar er zijn wel wat foutjes gemaakt, toch?". Genee vraagt zich af waar die fouten door komen. Van der Gijp zegt: "De VAR.". Daar is Nijhuis het volkomen mee eens. "Ja, het komt door de VAR, ik ben het wel met René van der Gijp eens."

Opvallend genoeg lag Nijhuis begin 2025 zelf onder vuur na zijn optreden bij Feyenoord – FC Utrecht. Tijdens dat duel werd hij door de VAR naar de kant geroepen om opnieuw naar een veelbesproken penaltymoment met Santiago Giménez te kijken. Die situatie zorgde destijds voor flinke kritiek op de arbitrage en Nijhuis in het bijzonder.