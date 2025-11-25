Nijhuis reageert op moment bij Ajax: "De VAR zou niet ingrijpen"

Bas Nijhuis vindt niet dat Wout Weghorst tijdens Ajax - Excelsior (1-2) een rode kaart had moeten krijgen van zijn collega Joey Kooij. Valentijn Driessen en Johan Derksen zijn echter klaar met het gedrag van de spits en vinden dat de Nederlandse arbitrage hier eindelijk werk van moet maken.

Na een kwartier spelen duwde Weghorst zijn directe tegenstander Casper Widell met twee handen van zich af. Kooij gaf de Ajax-spits daarop een gele kaart, zijn vijfde van het seizoen in alle competities. ESPN-analist Danny Koevermans, oud-spits en tegenwoordig actief als scheidsrechter in het amateurvoetbal, zei in de rust dat Weghorst met 'slechts' geel niets te klagen had: "Je ziet mensen wel eens voor minder met rood van het veld af gestuurd worden", aldus Koevermans.

Nijhuis denkt daar echter anders over, zo vertelt hij maandagavond desgevraagd in Vandaag Inside: "Mwah, geel kaartje was goed toch? Maar hij neemt wel het risico dat de scheidsrechter na dit gedrag een keer zegt: 'Ik ben er klaar mee, ik geef je een rode kaart.' De VAR zou niet ingrijpen bij zoiets. Ik zou hem ook geel geven, maar hij neemt wel risico."

Driessen noemt dat een vreemde opmerking van de arbiter. "Waarom meten jullie met twee maten?" Derksen voegt toe: "Dat vind ik hetzelfde bij Wouter Goes. Klagen, klagen, klagen, want hij hangt iedere week aan zijn tegenstander. Als je nou een keer een strafschop geeft, doet hij het over drie weken niet meer." Driessen sluit af met een duidelijke boodschap richting Nijhuis: "Jullie moeten dus gewoon optreden."