Nijhuis: "Wat denk je van ADO - Ajax? Dat zijn ook wedstrijden"

Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Bjorn
bron: De Maaskantine
Bas Nijhuis komt dit seizoen niet meer in actie door een zware blessure. De scheidsrechter uit Enschede heeft in het verleden echter al de nodige mooie wedstrijden gefloten. 

"Engeland vind ik mooi en ik heb op Wembley gefloten", zegt Nijhuis in de Sportnieuws.nl videopodcast De Maaskantine. "Als je dan in de line-up staat met 90.000 mensen in het stadion, dat is echt fantastisch, echt mooi. Ik ben in alle grote stadions in Duitsland en Engeland geweest. Zoals Liverpool natuurlijk. Ik kom uit Enschede, dus You'll Never Walk Alone. Dat zie je bij FC Twente natuurlijk mooi, maar dat is daar nog tien keer zo mooi."

Presentator en oud-voetbaltrainer Robert Maaskant wil even een sneer uitdelen. "Belachelijk dat ze dat gepikt hebben trouwens, maar goed", reageert hij. "Maar het is wel heel mooi elk weekend, hè?", antwoordt Nijhuis. "Ik moet trouwens wel iets zeggen over het Avondje NAC. Je noemde natuurlijk als mooiste wedstrijd Feyenoord - Ajax, maar als je dan een Avondje NAC hebt... Daar kan het ook spoken, hoor. Wat denk je volgend jaar als ADO Den Haag weer terugkomt met ADO - Ajax? Dat zijn ook wedstrijden", aldus Nijhuis.

Gerelateerd:
Takehiro Tomiyasu tegen Sparta

Tomiyasu krijgt zeer goed nieuws en mag zijn koffers gaan pakken

0
Josip Sutalo aan de bal

Sutalo bereikt mijlpaal bij Ajax: "Betekent heel veel voor mij"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Bas Nijhuis
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

0
Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

0
René Wagelaar

Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

0
Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

0
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

0
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties