Nijhuis wijst naar hands Baas: "Vanuit mijn positie niet te zien"

Afgelopen weekend werd er tijdens Feyenoord - FC Utrecht geëxperimenteerd met een refcam . Scheidsrechter Jeroen Manschot droeg een camera aan zijn hoofd om zo zijn perspectief in beeld te brengen.

Volgens Bas Nijhuis is het een belangrijke ontwikkeling. "Die beelden zijn eerst nog voor onszelf, maar misschien worden ze nog naar buiten gebracht", vertelt hij in Radio 538. "Dat is de toekomst. Voetbal is vermaak, je moet continu wat nieuws bieden."

Het helpt volgens Nijhuis ook mee in de uitleg over waarom scheidsrechters bepaalde beslissingen nemen. "Je kan ook laten zien wat wij zien. Bij die strafschop bij Ajax kun je dan zien dat het vanuit mijn positie niet te zien is voor de scheidsrechter", aldus Nijhuis. De scheidsrechter gaf in eerste instantie geen strafschop voor hands van Youri Baas, maar draaide dat na ingrijpen van de VAR om.

Aankomend weekend fluit Nijhuis de Feyenoord Legends-wedstrijd mét camera. "Die beelden worden rechtstreeks uitgezonden. Dan kunnen mensen echt meekijken", vertelt de arbiter. "Ik ga er vanuit dat je ook hoort wat er gezegd worden."