Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Nijhuis wil 'breder' terugkomen: "Zo gaat Bassie niet stoppen"

Niek
Bas Nijhuis in actie
Bas Nijhuis in actie Foto: © Pro Shots

De collega’s van Bas Nijhuis (49) wisten meteen dat er iets ernstigs aan de hand was. Dinsdag, tijdens de tussentijdse conditietest bij de KNVB, brak de scheidsrechter in tranen uit voor de ogen van zijn collega-arbiters. Nijhuis voelde plotseling een scheuring in zijn achillespees en zal mogelijk maandenlang uitgeschakeld zijn.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Het incident gebeurde tijdens een van de loopoefeningen. "De conditionele test was zoals gebruikelijk geen probleem, maar toen ik iets wilde aanzetten, voelde het alsof er een luchtbuks met hagel werd leeggeschoten in mijn kuit", zegt Nijhuis tegen De Telegraaf. "Ik was in shock, liep aangeslagen naar de technische staf en vroeg wat dit kon zijn, terwijl ik dat eigenlijk wel wist."

Nijhuis is erg tevreden over de snelle en deskundige hulp die hij kreeg. "De bondsartsen Edwin Goedhart en Janet Frederiks hebben direct een echo gemaakt en bevestigden mijn vermoeden. Ze verwezen me door naar Roy Hoogeslag, de orthopeed van FC Twente, die me doorstuurde naar zijn collega Anil Peters. Die is gespecialiseerd in enkels, voeten en dus ook achillespezen. Ik ben ongelooflijk goed en snel geholpen."

In OCON, de orthopedische en sportmedische kliniek in Hengelo, bleek het letsel enigszins mee te vallen. "Uit een MRI-scan moet nog blijken of de achillespees is ingescheurd of afgescheurd. Maar duidelijk is dat het letsel bovenin zit, richting de kuit, in een gebied waar de doorbloeding goed is", aldus Nijhuis, die vastberaden is. "Ik kom er sterker uit. In de gym mag ik nu wel mijn linkerbeen en mijn bovenlijf trainen. Dus misschien zien de spelers in de Eredivisie me binnenkort breder terug en zet ik nóg sneller af met links, want Nijhuis zien ze zeker weer op het veld. Ik mag dan 49 zijn, maar zo gaat Bassie niet stoppen."

Gerelateerd:
Tiago Codinha

Tiago Codinha debuteert in bomvolle ArenA: "Het zal toch niet..."

0
Bram van Polen

Bram van Polen waarschuwt Pasveer: "Dat vreet een beetje aan je"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties