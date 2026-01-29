Nijhuis wil 'breder' terugkomen: "Zo gaat Bassie niet stoppen"

De collega’s van Bas Nijhuis (49) wisten meteen dat er iets ernstigs aan de hand was. Dinsdag, tijdens de tussentijdse conditietest bij de KNVB, brak de scheidsrechter in tranen uit voor de ogen van zijn collega-arbiters. Nijhuis voelde plotseling een scheuring in zijn achillespees en zal mogelijk maandenlang uitgeschakeld zijn.

Het incident gebeurde tijdens een van de loopoefeningen. "De conditionele test was zoals gebruikelijk geen probleem, maar toen ik iets wilde aanzetten, voelde het alsof er een luchtbuks met hagel werd leeggeschoten in mijn kuit", zegt Nijhuis tegen De Telegraaf. "Ik was in shock, liep aangeslagen naar de technische staf en vroeg wat dit kon zijn, terwijl ik dat eigenlijk wel wist."

Nijhuis is erg tevreden over de snelle en deskundige hulp die hij kreeg. "De bondsartsen Edwin Goedhart en Janet Frederiks hebben direct een echo gemaakt en bevestigden mijn vermoeden. Ze verwezen me door naar Roy Hoogeslag, de orthopeed van FC Twente, die me doorstuurde naar zijn collega Anil Peters. Die is gespecialiseerd in enkels, voeten en dus ook achillespezen. Ik ben ongelooflijk goed en snel geholpen."

In OCON, de orthopedische en sportmedische kliniek in Hengelo, bleek het letsel enigszins mee te vallen. "Uit een MRI-scan moet nog blijken of de achillespees is ingescheurd of afgescheurd. Maar duidelijk is dat het letsel bovenin zit, richting de kuit, in een gebied waar de doorbloeding goed is", aldus Nijhuis, die vastberaden is. "Ik kom er sterker uit. In de gym mag ik nu wel mijn linkerbeen en mijn bovenlijf trainen. Dus misschien zien de spelers in de Eredivisie me binnenkort breder terug en zet ik nóg sneller af met links, want Nijhuis zien ze zeker weer op het veld. Ik mag dan 49 zijn, maar zo gaat Bassie niet stoppen."