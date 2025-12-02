Nijhuis zag bizar vuurwerk: "Zag het voor je hoofd exploderen"

Bas Nijhuis werd op cynische wijze verrast door een rookkanon bij Vandaag Inside op maandagavond. Dit was vanwege het verplicht moeten staken van het duel tussen Ajax en FC Groningen en een hint richting dat duel.

Nijhuis staakte na vijf minuten het duel tussen Ajax en FC Groningen. Dinsdagmiddag spelen de twee clubs om 14:30 verder. "Wat gebeurt hier nou. Doe even normaal", zegt Nijhuis lachend wanneer de rookmachine aangaat bij Vandaag Inside. "Wat is dit voor onzin?" Wilfred Genee haakt daarop in en roept: "Staken!"

Daarna komt Nijhuis terug op het duel: "Als het vuurwerk op de tribune wordt afgestoken, staan we langs het veld. Als het vuurwerk op het veld komt, dan moeten we naar binnen. Ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Er werd nu echt gericht. Je zag die dingen het veld inschieten, op ooghoogte. Je zag het voor je hoofd exploderen. Het sloeg helemaal nergens op", is het oordeel van Nijhuis.