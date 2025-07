Nijhuis ziet verschil captains Ajax en PSV: "Hij schreeuwt veel"

Nijhuis is woensdagavond te gast bij De Oranjezomer, waar hij onder meer praat over de verschillen tussen De Jong en Henderson. De Engelse controleur, die woensdag afscheid zou hebben genomen van Ajax tijdes de training, is volgens de scheidsrechter veel aanweziger in het veld. "Dat soort type spelers geeft wel een beetje reuring in het veld. Hij schreeuwt veel op afstand naar je. Hij is best wel actief, coacht heel veel", aldus Nijhuis.

"Ik vind hem een heel ander type aanvoerder dan Luuk de Jong", vervolgt de 48-jarige arbiter over de inmiddels transfervrije spits, die nog altijd niet besloten heeft of hij bij PSV blijft. "Die is veel rustiger en roept wat op sommige momenten. Dat is een heel ander type. Maar ik hou wel van type spelers die iets anders zijn", besluit Nijhuis over Henderson.