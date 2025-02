Nijkamp erkent: "Anders hoef je Hlynsson en Eiting niet te halen"

"Een trainer heeft altijd invloed en een adviserende rol", vertelt hij in een interview op de website van Voetbal International. "In het proces van spelers aantrekken gaat op een gegeven moment een trainer een rol spelen. Nu, in het kortetermijndenken, gaat het ook om wie beschikbaar zijn. Maurice is een trainer met een goed netwerk en de lijntjes met Twente (via zijn zoon Sem Steijn, red.) en Hlynsson zijn snel gelegd", beseft Nijkamp.

"Hlynsson wilde alleen maar verhuurd worden aan Sparta en dat komt gewoon door Maurice, onder wie hij zijn debuut heeft gemaakt. Dan hoef ik het eerste contact niet te leggen", legt hij uit. "Datzelfde geldt voor Van Bergen. Bij Eiting ben ik er wel bij geweest, maar ook dan doen we het samen. We spelen samen het spel om ze aan te trekken, in plaats van een harde lijn tussen een trainer die met de spelers werkt en een directeur die ze haalt", aldus Nijkamp.

"De ene keer bemoeit een trainer er zich wat meer mee dan een andere keer, bijvoorbeeld in deze window", vervolgt de bestuurder, die van Jeroen Rijsdijk al te horen kreeg dat Sparta de inbreng van Bart Vriends behoorlijk mist. Steijn was het ook eens met die analyse. "Net als Jeroen begon ook Maurice over leiderschap. Maar ook dat we met onze gewenste speelwijze meer diepte nodig hebben en naar voren moeten spelen, in plaats van inzakken. Dat vraagt om andere types, want anders hoef je Van Bergen, Hlynsson en Eiting niet te halen", besluit Nijkamp over de huurlingen van FC Twente en Ajax.