Nijland: "Bij Ajax draai je anderhalf miljoen euro meer omzet"

Het Nederlands elftal week voor de WK-kwalificatiewedstrijd uit naar Groningen. "Uniek en bijzonder. De directie van de KNVB organiseert het liefst wedstrijden in de stadions van Feyenoord en Ajax, om het simpele feit dat daar zo’n 50.000 mensen in kunnen", stelt Nijland in zijn column in Het Dagblad van het Noorden. "Reken maar uit, er kunnen in die stadions 30.000 mensen meer naar binnen dan in Euroborg. Doe dat maal vijftig euro en je draait een omzet van 1,5 miljoen euro meer in Amsterdam of Rotterdam dan in Groningen."

Volgens Nijland profiteert zijn oude club er maximaal van. "Het stadion zat knettervol en circa 2,1 miljoen mensen hebben de wedstrijd en de sfeerbeelden ervoor en erna afloop op tv gezien. Daar kan geen peperdure reclamecampagne tegenop", klinkt het. "Voor FC Groningen was het financieel een succes. De recettes, ruim een miljoen euro, gingen naar de KNVB, maar de huur- en horecaopbrengsten waren voor FC Groningen. De horeca heeft dinsdag naar schatting 300.000 euro omzet opgeleverd."