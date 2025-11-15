Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Nijland hard voor Ajax: "Ze plaatsen hun ego boven clubbelang"

Max
bron: Dagblad van het Noorden
Hans Nijland
Hans Nijland Foto: © Pro Shots

Hans Nijland ziet dat de problemen van Ajax momenteel veel dieper zitten dan alleen de trainer. De Amsterdammers namen onlangs afscheid van John Heitinga. 

De voormalig algemeen directeur van FC Groningen is niet te spreken over de situatie in Amsterdam. "Het is een enorme puinhoop bij Ajax, het lijkt wel de politiek van de afgelopen jaren. Na het vertrek van Overmars hebben ze acht keer gewisseld van trainer, bizar!", reageert hij in Het Dagblad van het Noorden. "Ik heb de indruk dat bij het huidige Ajax mensen hun eigen ego plaatsen boven het clubbelang en elkaar vervolgens de tent uitvechten."

Volgens Nijland moet er veel meer gebeuren dan het vinden van een nieuwe trainer en technisch directeur. "Je kunt Guardiola, Slot of Koeman aanstellen, of welke trainer dan ook, maar dat zet geen zoden aan de dijk", klinkt het. "Terug naar de basis: een simpel, werkbaar bedrijfsmodel, met aandacht voor supporters die gehoord worden. En wie aan de kar hangt, daar heel snel afscheid van nemen."

Rafael van der Vaart

Van der Vaart beseft: "Soms is dat een voordeel, soms een nadeel"

Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

