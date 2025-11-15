Nijland hard voor Ajax: "Ze plaatsen hun ego boven clubbelang"

De voormalig algemeen directeur van FC Groningen is niet te spreken over de situatie in Amsterdam. "Het is een enorme puinhoop bij Ajax, het lijkt wel de politiek van de afgelopen jaren. Na het vertrek van Overmars hebben ze acht keer gewisseld van trainer, bizar!", reageert hij in Het Dagblad van het Noorden. "Ik heb de indruk dat bij het huidige Ajax mensen hun eigen ego plaatsen boven het clubbelang en elkaar vervolgens de tent uitvechten."

Volgens Nijland moet er veel meer gebeuren dan het vinden van een nieuwe trainer en technisch directeur. "Je kunt Guardiola, Slot of Koeman aanstellen, of welke trainer dan ook, maar dat zet geen zoden aan de dijk", klinkt het. "Terug naar de basis: een simpel, werkbaar bedrijfsmodel, met aandacht voor supporters die gehoord worden. En wie aan de kar hangt, daar heel snel afscheid van nemen."