Nijland knipoogt: "Ga gewoon met een B-elftal naar Ajax toe"
Hans Nijland verwacht weinig problemen voor FC Groningen voor het duel met Ajax. De wedstrijd wordt volgens de oud-algemeen directeur van FC Groningen een makkelijk duel, waarin de Groningers met een b-elftal kunnen opdraven.
"Aanstaande zondag hebben wij de wedstrijd tegen Ajax. Ik heb al tegen Dick Lukkien (de trainer van FC Groningen, red.) gezegd: ga daar met een B-elftal naartoe. Dat is gewoon een abc'tje", grapt Nijland voor een volle zaal, geciteerd door Sportnieuws.
Later komt hij voor de camera terug op wat hij zei. "Ik hoef er niet ingewikkeld over te doen. Ik ben een FC Groningen-man, maar ik kan niet ontkennen dat mijn tweede club Ajax is", aldus Nijland. "Wat er nu gebeurt bij Ajax vind ik ongelofelijk triest. Daar baal ik eigenlijk enorm van. Ik zou niet anders wensen dan dat ze daar de zaak weer op de rit krijgen, zodat Ajax weer staat waar het hoort te staan. Dat is voor mij de nummer één van Nederland".
Zet in op Ajax tegen FC Groningen!
Ajax speelt zondagavond de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)