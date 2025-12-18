Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Nijland over Ajax-target Stije Resink: "Totaal onverantwoord"

Amber
bron: Radio Milko
Hans Nijland
Hans Nijland Foto: © Pro Shots

Hans Nijland zou het onbegrijpelijk vinden als FC Groningen deze winter een bod van tien miljoen euro op Stije Resink naast zich neerlegt. De 22-jarige middenvelder staat nadrukkelijk in de belangstelling van onder meer Ajax en kan komende zomer volgens berichten voor een aanzienlijk lager bedrag vertrekken.

Eerder meldde De Telegraaf dat Resink een afkoopclausule van zes miljoen euro in zijn contract heeft, die pas vanaf de zomer van kracht wordt. Trainer Dick Lukkien gaf al aan dat Groningen daarom in januari ‘hoog in de boom’ zal zitten. Toch is Nijland duidelijk over wat de club moet doen als er nu een megabod op tafel komt.

"Als de afkoopsom zes miljoen euro is en FC Groningen krijgt een bod van tien miljoen euro, hoef ik daar geen seconde over na te denken: verkopen", stelt hij bij Radio Milko. "Kom op, als je vier miljoen in een halfjaar gaat verspelen, dan is dat economisch totaal onverantwoord. Dat zou belachelijk zijn eigenlijk."

Tegelijkertijd tempert de oud-directeur de verwachtingen. Hij acht de kans klein dat een club daadwerkelijk zo diep in de buidel tast. "Ik zal je uit de droom helpen: daar wordt lang van zijn leven geen tien miljoen voor betaald. Pas als het bod een miljoen boven de afkoopsom ligt, wordt het lastig. Maar ook dan denk ik dat ze in Groningen serieus gaan nadenken om het toch te doen, ondanks dat de club er financieel uitstekend voorstaat."

Nijland plaatst bovendien kanttekeningen bij de hoogte van de clausule, maar sluit een vertrek deze winter niet uit. "Ik vind het al veel geld. En als je in een halfjaar een miljoen extra kunt pakken, is dat voor een club als Groningen serieus geld. Ik zeg niet dat ik het zou doen, maar ik zou er zeker over nadenken. Ik vind Valente nog wel een andere orde dan Resink."

Volgens Dagblad van het Noorden-journalist William Pomp is de interesse in Resink overigens breder dan alleen Ajax. "Volgens mij zijn er nog 39 clubs die hem willen hebben. Zeker door die gelimiteerde transfersom heeft hij wat te kiezen", aldus Pomp.

