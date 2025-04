Nijland overtuigd van Ajax-target: "Hij kan nog beter worden"

Ajax en Feyenoord zouden de FC Groninger nadrukkelijk in de gaten houden. "Het zou maar zo eens kunnen dat we zitten te kijken naar zijn laatste wedstrijden in het groen-wit", reageert Nijland bij RTV Noord. "Je moet als club ook niet vrezen dat andere clubs naar jouw spelers kijken. Je moet je pas zorgen maken als er geen belangstelling voor je spelers is."

De voormalig directeur van FC Groningen is zeer te spreken over de 21 Groninger. "Voor mij is duidelijk: daar komt, of daar is al belangstelling voor. Nationaal of internationaal. Dat kan niet uitblijven", verwacht hij. "Hij gaat goed om met de duels die hij aangaat en kort geleden heeft hij ook zijn stempel gedrukt bij Jong Oranje. Het is een jongen die nog beter kan worden."