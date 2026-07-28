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Nijland: "Tadic stond toen op het punt ergens anders te tekenen"

Joram
Hans Nijland
Hans Nijland Foto: © Pro Shots

Hans Nijland was enorm blij dat hij Dusan Tadic in 2010 naar FC Groningen wist te halen. Volgens de voormalig directeur had het niet veel gescheeld of SC Heerenveen ging met de aanvaller aan de haal, die uiteindelijk ook nog voor Ajax speelde.

FC Groningen scoutte destijds veel in de Balkan en zo kwam ook Tadic op de radar in de Euroborg. "Niet alleen Tadic, maar we hebben daar bijvoorbeeld ook Filip Kostic gehaald en nog een aantal andere spelers. We hadden een heel goed netwerk daar in Servië", blikt Nijland terug bij Soccernews.nl. "We hebben toen stevig onderhandeld en Tadic voor 1,2 miljoen euro (van Vojvodina red.) gekocht dacht ik."

Volgens Nijland kreeg FC Groningen concurrentie uit eigen land. "Ik weet dat Heerenveen toen ook op het vinkentouw zat", onthult hij. "Maar goed hij tekende bij ons voor drie of vier jaar. Veel spelers moeten dan eerst nog even wennen bij hun nieuwe club, maar daar was bij hem geen sprake van."

De eerste ontmoetingen met de entourage van Tadic verliepen echter uiterst moeizaam. Nijland kreeg tijdens de onderhandelingen een conflict met toenmalig zaakwaarnemer Zoran Pavlovic. "Dat ging natuurlijk over zijn fee, want die zaakwaarnemers krijgen een fee waar een paard de hik van krijgt. Daar was hij heel star in en dat schoot bij mij in het verkeerde keelgat", blikt Nijland terug.

Het zat Nijland zó hoog, dat hij zich even liet gaan. "Ik had zo’n metalen doosje met van die koffiecupjes en die gooide ik zo naar hem toe. Dat werd toen natuurlijk oorlog. Hij was zeer verbolgen en terecht natuurlijk ook, het was een schandalige actie", geeft hij toe. "Dus ze zijn toen opgestapt en Veldmate (toenmalig directeur red.) met een collega moesten ze kalmeren. Anders waren ze zo doorgereisd naar Heerenveen, om daar een contract te tekenen. Althans, dat begreep ik. Het grappige is dat we diezelfde avond nog tot een deal kwamen en ik uiteindelijk een hartstikke goede relatie heb opgebouwd met Pavlovic."

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