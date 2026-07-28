Nijland: "Tadic stond toen op het punt ergens anders te tekenen"

Hans Nijland was enorm blij dat hij Dusan Tadic in 2010 naar FC Groningen wist te halen. Volgens de voormalig directeur had het niet veel gescheeld of SC Heerenveen ging met de aanvaller aan de haal, die uiteindelijk ook nog voor Ajax speelde.

FC Groningen scoutte destijds veel in de Balkan en zo kwam ook Tadic op de radar in de Euroborg. "Niet alleen Tadic, maar we hebben daar bijvoorbeeld ook Filip Kostic gehaald en nog een aantal andere spelers. We hadden een heel goed netwerk daar in Servië", blikt Nijland terug bij Soccernews.nl. "We hebben toen stevig onderhandeld en Tadic voor 1,2 miljoen euro (van Vojvodina red.) gekocht dacht ik." Volgens Nijland kreeg FC Groningen concurrentie uit eigen land. "Ik weet dat Heerenveen toen ook op het vinkentouw zat", onthult hij. "Maar goed hij tekende bij ons voor drie of vier jaar. Veel spelers moeten dan eerst nog even wennen bij hun nieuwe club, maar daar was bij hem geen sprake van."