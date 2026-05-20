Nijland voorspelt Ajax - FC Groningen: "Daar zijn ze niet blij"
Hans Nijland denkt dat FC Groningen een goede kans maakt om donderdag te winnen van Ajax. De voormalig directeur van de Trots van het Noorden denkt dat zijn oude club veel meer motivatie heeft.
Omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is, wordt de wedstrijd gespeeld in het stadion van FC Volendam. "Ik vind dit een rode kaart voor de KNVB en een blamage van Ajax", reageert Nijland bij RTV Noord. "Als je niet in je eigen stadion kunt spelen, moet je die wedstrijd omdraaien. Dus het had FC Groningen - Ajax moeten zijn in Euroborg."
Nijland geeft de ploeg van Dick Lukkien een goede kans om te winnen van Ajax. "Natuurlijk hebben ze goede spelers, maar ik denk dat Groningen een beter team heeft. Bij Ajax zijn ze niet blij met de play-offs", aldus de ex-bestuurder.
Daarbij zijn de play-offs voor FC Groningen een prijs en voor Ajax juist een grote teleurstelling. "Ik las dat Ajax-speler Steven Berghuis zijn vakantie al had geboekt. Dan denk ik: die heeft niet onder een steen gelegen, maar onder een geasfalteerde weg. Heel naïef, want dit zagen ze toch maanden geleden al aankomen?", vraagt Nijland zich af. "Ik denk dat Groningen in Volendam een goede kans maakt om de finale te spelen."
