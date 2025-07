Nijland: "Zeker in het geval van Taylor gaat het om serieus geld"

Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, waarschuwt voor de valkuilen van clausules in contracten. Ook gentlemen’s agreements zijn populair, omdat ze clubs flexibiliteit bieden zonder harde afspraken. Nijland is echter kritisch over het gebruik van deze informele overeenkomsten.

"Zo bedong Ajax een terugkoopclausule in onze aankoop van Rasmus Lindgren voor 250.000 euro", begint Nijland tegenover ESPN. "Ik ging akkoord met een terugkoop van het tienvoudige bedrag, 2,5 miljoen euro dus. In de winterstop werd ik benaderd door Søren Lerby, destijds de zaakwaarnemer van Rasmus Lindgren."

"Ajax wilde hem terughalen, maar die 2,5 miljoen euro was me inmiddels te laag. Toen probeerde ik nog aan te geven dat de clausule alleen relevant was voor de zomerwindow. Tien minuten later stond Søren bij me aan de deur met een brede glimlach. Hij zei: ‘Nee Hansie, de clausule geldt voor beide windows’. Dat viel toch even tegen. Iedere club weet donders best of er een clausule in een contract zit of niet", vervolgt hij.

Nijland is duidelijk kritisch over gentlemen’s agreements. "Mooie dingen, maar die overeenkomsten gaan bijna altijd fout. Je spreekt af om mee te werken, maar wat is meewerken? Dat ligt aan de omstandigheden, transfersom en noem maar op. Ik geloof hier niet zozeer in. Zet het dan op papier met een handtekening. Zeker in het geval van Taylor gaat het om serieus geld, de belangen zijn veel te groot", aldus de voormalig Algemeen Directeur.