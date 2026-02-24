Nijland ziet concurrentie voor Ajax: "Ook die clubs profiteren"

AZ eist 60 miljoen voor Kees Smit. NEC heeft twintig miljoen euro voor Kodai Sano afgeslagen. Het zijn bedragen waar men vijf jaar geleden bij dergelijke clubs direct ja tegen had gezegd. Nu is dat niet meer zo en Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, vindt dat een goede ontwikkeling.

"Ik vind dat prima. De markt doet zijn werk. Het is volledig ontploft en dat heeft natuurlijk alles te maken met de televisiegelden", meent Nijland in gesprek met Soccernews. "Buitenlandse clubs die enorme geldbedragen verdienen vanuit de televisiecontracten. Als je naar de Premier League kijkt, die clubs hebben budgetten… het lijkt wel of dat oneindig is."

Niet alleen clubs als PSV, Feyenoord en Ajax verdienen daaraan, maar ook de subtoppers. "We hadden het net over NEC, die hebben nu natuurlijk een weldoener in de persoon van Marcel Boekhoorn, die zo ongelooflijk veel geld heeft dat als hij vandaag besluit om zijn geld te verbranden, dan brandt het in 2096 nog. Maar ook clubs als NEC, Utrecht, Heerenveen, Groningen, die profiteren ervan."