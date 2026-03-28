Nijstad: "Dan wordt het weer tegen Weghorst of tegen Dolberg"
Ruud Nijstad heeft sinds een aantal weken een basisplaats bij FC Twente. De club uit Enschede heeft aanvoerder Robin Pröpper weer terug na een blessure, maar Nijstad houdt het vertrouwen van trainer John van den Brom.
Nijstad kijkt uit naar de komende Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax. Eerder dit seizoen speelde de international van Oranje onder 18 ook al tegen Ajax in De Grolsch Veste. Hij liet zich toen bij de gelijkmaker van de bezoekers door de lucht aftroeven door Wout Weghorst.
Nijstad heeft dat moment al heel vaak teruggekeken. "Daar word ik weer beter van", zegt hij tegenover Voetbal International. "Tegen Ajax wordt het weer tegen Weghorst of tegen Dolberg. Kunt u zich die goal nog herinneren? Die situatie heb ik zo vaak teruggezien… Dat wordt weer een taai potje. Maar als ik mag spelen, als ik weer mag starten, dan weet ik hoe ik zo'n situatie nu moet oplossen. Ik hoop dat het voor mij op deze manier doorgaat."
In de laatste wedstrijd tegen Fortuna Sittard trof Nijstad met Paul Gladon ook al een sterke spits en loste hij het anders op dan tegen Weghorst. De achttienjarige verdediger gaf Gladon, die in de lucht nauwelijks te kloppen is, bij hoge ballen juist een paar meter ruimte. "Ik moest het anders gaan doen", legt hij uit. "Dus besloot ik gewoon uit de duels te blijven en een stap naar achteren te zetten, in de hoop dat hij de bal dan zou doorkoppen. Daarna ging het beter. Pfoe, goede spits, vond ik dat."
