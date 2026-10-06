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Nijstad op de bank bij Jong Oranje: "Een Ajax-reserve speelt wel"

Joram
Ruud Nijstad en Ro-Zangelo Daal op de tribune
Ruud Nijstad en Ro-Zangelo Daal op de tribune Foto: © Pro Shots

De eerste interlandperiode van Ruud Nijstad bij Jong Oranje is anders verlopen dan hij waarschijnlijk had gehoopt. De verdediger van FC Twente werd voor het eerst opgeroepen, maar kwam tijdens de twee wedstrijden geen minuut in actie. Dat zorgt voor de nodige verbazing bij clubwatcher Leon ten Voorde.

Nijstad bleef tegen Jong Noorwegen zelfs buiten de wedstrijdselectie. Tegen Slovenië zat de achttienjarige verdediger wel op de bank, maar bondscoach Michael Reiziger liet hem daar de hele wedstrijd zitten. Ten Voorde begrijpt weinig van die beslissing.

"Ik had hem als club teruggeroepen", vertelt de clubwatcher in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. "Hij speelt denk ik niet, omdat Michael Reiziger de bondscoach is. Meer kan ik er niet van maken. Ik vind het heel merkwaardig. Het is denk ik de meest talentvolle centrale verdediger in de Eredivisie en ook van die lichting. En dan speel je met een reserve van Ajax (Dies Janse, red.) aan de linkerkant van het centrum. Daar begrijp ik helemaal niets van."

Nijstad kan bovendien ook als linksback spelen. Die positie bekleedde hij de afgelopen weken regelmatig bij FC Twente. Ook Mats Rots, een voormalig speler van de club uit Enschede, zat bij de selectie van Jong Oranje. Toch bleef ook hij tegen Slovenië aan de kant. "En dan zetten ze rechtsback Dijkstra (speler van AZ, red.), wat ik overigens wel een hele goede speler vind, op links. Schiet mij maar lek."

Ten Voorde vraagt zich vervolgens af of de sterke aanwezigheid van Ajax binnen Jong Oranje meespeelt bij de keuzes van Reiziger. Dies Janse kreeg tegen Slovenië de voorkeur boven Nijstad. "Ik weet het niet, maar volgens mij zit FC Barcelona niet achter Janse aan, maar wel achter Nijstad, waar ze 25 miljoen voor wilden betalen afgelopen zomer."

Volgens de clubwatcher zou Jong Oranje juist ruimte moeten bieden aan de grootste talenten van de lichting. "Ik vind het merkwaardige keuzes. Jong Oranje is ook een opleidingsinstituut dat moet presteren, en daarom moet je juist je grote talenten een podium geven. Janse wordt normaal gesproken nooit international. Nijstad heeft die potentie wel", aldus Ten Voorde.

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