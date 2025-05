"Noa belde en zei: sinds wanneer accepteer jij dit soort dingen?"

PSV was afgelopen zondag met 2-3 te sterk voor Feyenoord door een late treffer van Noa Lang. Toch was niet de voormalig Ajacied, maar vader Jeffrey Lang de voorbije dagen het meest in het nieuws. Hij kreeg tijdens een jeugdwedstrijd een flinke klap en ging even knock-out.

"Er is een vrouw die de wedstrijden van ons team filmt en die heeft mij een clipje gestuurd", vertelt Lang in gesprek met De Telegraaf. "Toen ik de beelden zag, werd ik wel echt boos. Want ik wist nog wel dat ik in discussie was gegaan en dat er iets was gebeurd. Maar als je dan terugziet hoe je ’out’ gaat dan is dat wel heftig."

"Blijkbaar waren er nog meer kopieën van het filmpje en hebben ze die gepost na de wedstrijd in De Kuip, omdat Noa daar zo in de picture was", gaat de vader van PSV'er Noa Lang verder. "Daar ben ik niet blij mee, want nu ben ik ineens in de aandacht met iets negatiefs. Maar mijn kind zou moeten shinen na zijn geweldige wedstrijd van het weekend."

"Ik had Noa niet eens verteld over het incident. Noa belde mij nadat hij het filmpje had gezien en zei tegen mij: 'Pa, sinds wanneer accepteer jij dit soort dingen?' Ik zei tegen hem: 'Ik ben ouder geworden. Ik moet nadenken. Ik heb veel te verliezen'. Noa moest lachen en zei: 'Pa, je hebt gelijk ook", aldus Lang.