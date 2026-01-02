HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Noa Lang alweer weg bij Napoli? 'Club meldt zich voor transfer'

Bjorn
bron: Il Mattino
Noa Lang bij Napoli
Noa Lang bij Napoli Foto: © BSR Agency

Na een half seizoen bij Napoli staat Noa Lang al weer in de belangstelling van andere clubs. De Italiaanse club is bereid de oud-aanvaller van Ajax te laten gaan, maar alleen als er snel een vervanger wordt gevonden.

Volgens Italiaanse media zoals Il Mattino wordt Galatasaray genoemd als mogelijke nieuwe club voor Lang. Een transfer deze winter gaat echter alleen door als Napoli snel een vergelijkbare speler kan aantrekken.

Lang kwam afgelopen zomer over van PSV voor een transfersom die door bonussen kan oplopen tot 28 miljoen euro. Zijn prestaties tot nu toe vallen echter tegen: in twintig officiële wedstrijden scoorde hij één keer en stond hij slechts vijf keer in de basis. Vooral in de Serie A viel hij tot nu toe niet op, en ook in de Champions League wist hij weinig te laten zien.

Gerelateerd:
Jorrel Hato voor Chelsea

'Chelsea geeft Ajax duidelijk signaal over toekomst van Hato'

0
Mike Verweij

Verweij over nieuwe Ajax-trainer: "Hij staat er heel goed op"

0
Ajax transfergeruchten en nieuws
