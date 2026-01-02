Noa Lang alweer weg bij Napoli? 'Club meldt zich voor transfer'

Na een half seizoen bij Napoli staat Noa Lang al weer in de belangstelling van andere clubs. De Italiaanse club is bereid de oud-aanvaller van Ajax te laten gaan, maar alleen als er snel een vervanger wordt gevonden.

Volgens Italiaanse media zoals Il Mattino wordt Galatasaray genoemd als mogelijke nieuwe club voor Lang. Een transfer deze winter gaat echter alleen door als Napoli snel een vergelijkbare speler kan aantrekken.

Lang kwam afgelopen zomer over van PSV voor een transfersom die door bonussen kan oplopen tot 28 miljoen euro. Zijn prestaties tot nu toe vallen echter tegen: in twintig officiële wedstrijden scoorde hij één keer en stond hij slechts vijf keer in de basis. Vooral in de Serie A viel hij tot nu toe niet op, en ook in de Champions League wist hij weinig te laten zien.