Noa Lang alweer weg bij Napoli: "Ik werd niet eerlijk behandeld"

Een halfjaar na zijn vertrek bij PSV is Noa Lang ook alweer vertrokken bij Napoli. De voormalig Ajacied kon niet goed door één deur met hoofdtrainer Antonio Conte, die Lang nota bene zelf naar Napels haalde.

"Het spreekt voor zich, denk ik", begint Lang in de Transfer Deadline Show van ESPN. "Hoe ga ik het op een normale manier zeggen… Het klikte niet met de trainer. Laten we het er daarop houden. Ik weet dat jullie in Nederland vaak denken dat het aan mij ligt, maar op een dag wordt het nog wel bekend. Voor nu heb ik heel veel respect voor de club waar ik onder contract sta."

"Ik heb met bijna alle mensen binnen de club een goede band. Het past niet bij mij, dit politieke gedrag", vervolgt hij lachend. Door zijn vertrek heeft zijn verblijf in Napels maar een half seizoen geduurd. "Het heeft eerlijk gezegd wel even geduurd. De club spreekt voor zich. Maar ik ben niet iemand die na een halfjaar al weg wil gaan."

"Negen van de tien mensen wilde ook niet dat ik wegging", gaat de oud-Ajacied verder. "Ik lag goed in de groep, ik trainde elke dag goed en in de minuten die ik kreeg werd er slecht over mij gesproken. Maar daar was ik het totaal niet mee eens. Binnen de speelstijl heb ik het wel goed gedaan. Althans, dat vind ik."

De vleugelaanvaller had het gevoel dat hij niet op de juiste manier werd behandeld door Conte. "Je moet eerlijk worden behandeld en dat gevoel had ik totaal niet. Eerst wilde ik vechten en dacht ik dat ik zou blijven. Maar er komt een WK aan in de zomer. Dus deze keuze was ook vooral daarop gericht", aldus Lang.