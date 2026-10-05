Noa Lang bevestigt Eredivisie-interesse: "Het was wel concreet"

Lang maakte een jaar geleden de overstap van PSV naar Napoli, maar lijkt daar vooralsnog niet heel gelukkig. Deze zomer was er sprake van een transfer, maar de vleugelaanvaller bleef uiteindelijk in Italië.

Nu zit de interlandperiode er weer op en keert Lang terug naar zijn club. "Ik heb de vorige keer aangegeven dat ik nu liever niet over Napoli praat. Ik heb nu twee weken hier bij Oranje afgesloten. Die positiviteit probeer ik mee te nemen naar Napoli, meer kan ik niet over die situatie kwijt", laat hij weten aan SBS. "Het is daar niet altijd even makkelijk, de filosofie is heel anders dan in Nederland. Ik zal me toch moeten aanpassen."