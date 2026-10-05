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Ajax historie & oud-spelers

Noa Lang bevestigt Eredivisie-interesse: "Het was wel concreet"

Max
bron: SBS6
Noa Lang
Noa Lang Foto: © MTB-Photo

Noa Lang was afgelopen zomer inderdaad in beeld bij Ajax. Dat bevestigt de vleugelaanvaller zondagavond na de wedstrijd tussen Oranje en Servië. 

Lang maakte een jaar geleden de overstap van PSV naar Napoli, maar lijkt daar vooralsnog niet heel gelukkig. Deze zomer was er sprake van een transfer, maar de vleugelaanvaller bleef uiteindelijk in Italië. 

Nu zit de interlandperiode er weer op en keert Lang terug naar zijn club. "Ik heb de vorige keer aangegeven dat ik nu liever niet over Napoli praat. Ik heb nu twee weken hier bij Oranje afgesloten. Die positiviteit probeer ik mee te nemen naar Napoli, meer kan ik niet over die situatie kwijt", laat hij weten aan SBS. "Het is daar niet altijd even makkelijk, de filosofie is heel anders dan in Nederland. Ik zal me toch moeten aanpassen."

Lang was afgelopen zomer ook serieus in beeld bij Ajax, bevestigt hij nu. "Het was wel concreet. Ik heb erover nagedacht, maar uiteindelijk was het gewoon niet mogelijk. Welke club het was? Dat weet iedereen toch? Ik heb met Ajax gesproken, ik zou liegen als ik zeg dat het niet zo is. Het was niet mogelijk." 

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