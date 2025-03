Noa Lang: "Dat is wel logisch als je zo’n machine als Ajax bent"

Maandagavond kwam een video naar buiten dat de PSV'er en de Ajacied nogal werden weggetikt in de rondo, wat tot hilariteit leidde bij zijn ploeggenoten. Nu zijn ze ploeggenoten, maar op 30 maart spelen ze een cruciaal duel in de Eredivisie. Tegen elkaar.

"Daar gaat het soms wel even over", vertelt Lang in gesprek met Sportnieuws. "Gisteren (maandag, red.) toevallig. Het is een beetje dollen. Ik zeg dan dat het leuk wordt over twee weken, en je merkt bij hen dat ze niks te verliezen hebben. Zij zijn best ontspannen, maar dat is wel logisch als je zo’n machine als Ajax bent", aldus de vleugelaanvaller.