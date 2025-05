'Noa Lang gaat PSV 20 miljoen euro opleveren: Ajax profiteert'

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet nu te melden dat PSV niet meer op een dergelijk bedrag rekent voor Lang. "Wel kan Lang naar verwachting nog rond de 20 miljoen euro opleveren, zo is een eerste inschatting", schrijft hij. "Daarmee zou PSV gewoon nog winst maken, want hij kwam twee jaar geleden voor 15 miljoen (inclusief 2,5 miljoen euro aan bonussen) over van Club Brugge", aldus Elfrink.

Mocht Lang vertrekken dan komt er na twee seizoenen een einde aan het huwelijk tussen PSV en Noa Lang. De 25-jarige Lang speelde tot dusver 59 wedstrijden in de Eindhovense hoofdmacht, waarin hij 38 keer soorde. 34 keer leverde hij een assist. Ajax kan profiteren van een mogelijke transfer, want Noa Lang speelde vanaf 2013 tot 2021 bij de club uit Amsterdam en daardoor kan de koploper van de Eredivisie rekenen op een solidariteitsbijdrage.