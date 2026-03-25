Noa Lang geniet van Ajax-speler: "Zet ik de televisie voor aan"

Noa Lang heeft zich deze week gemeld bij het Nederlands elftal. De aanvaller van Galatasaray, die in het verleden bij onder meer Ajax en PSV speelde, volgt de Eredivisie nog op de voet. Hij kan geniet van dribbelaars, zoals hij ook is.

"Ik zet de televisie aan voor Anis Hadj Moussa (Feyenoord, red.) en Mika Godts (Ajax)", zegt Lang in gesprek met Voetbal International. "Ik ben ook altijd fan geweest van Ismail Saibari en Sergiño Dest, spelers met bravoure. Oké, Feyenoord - Ajax was geen leuke wedstrijd, maar bij vlagen geniet ik dan van Hadj Moussa en Godts, omdat zij dan toch wat proberen."

Lang zag Ajax op 0-1 komen in De Kuip. "De goal van Sean Steur was ook mooi. Mensen vielen over zijn manier van juichen, maar ik vond 't nog netjes, hij deed niks geks", meent de Oranje-international. "Ja, ik had het waarschijnlijk wel anders gevierd, was de reclameboarding overgesprongen. Daarover gesproken, misschien was het wel mijn karma met die duim, haha", besluit Lang lachend. De vleugelaanvaller raakte vorige week geblesseerd aan zijn duim nadat hij in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool probeerde af te remmen door de boaring te gebruiken.