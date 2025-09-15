Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"

Lang werd afgelopen zomer voor 25 miljoen euro overgenomen van PSV, maar mocht nog maar twee keer kort invallen bij Napoli. "Bij Lang was het natuurlijk altijd: dribbelen, dribbelen en naar binnen. Je hoefde de buitenkant eigenlijk nooit te dekken", stelt Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp. "Zelfs Robben ging nog weleens buitenom. Lang gaat op zijn man af en kiest dan steevast voor binnen.”

Het verbaast Van der Gijp niet dat Lang het moeilijk heeft. "Het is natuurlijk anders spelen tegen de stopper van Inter dan tegen de stopper van RKC Waalwijk. Die van RKC gaat achteruit, maar die van Inter gaat vooruit en loopt tegen je aan", legt de analist uit. "Als hij er niet doorheen komt, dan wordt hij volgend jaar uitgeleend aan Club Brugge of aan Ajax.”