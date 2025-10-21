Groeten uit Grolloo
Ajax historie & oud-spelers

Noa Lang heeft moeite in Italië: "Het is een moeilijke jongen"

Max
bron: Rondo
Noa Lang in actie voor Napoli
Noa Lang in actie voor Napoli Foto: © BSR Agency

Marco van Basten is niet verbaasd door de slechte start van Noa Lang bij Napoli. De voormalig speler van Ajax komt amper in actie in Italië. 

Volgens Van Basten ligt het niet aan de kwaliteiten van Lang dat hij nog niet slaagt bij Napoli. "Ik vind namelijk wel dat hij echt een goede speler is die, wanneer hij goed wordt gebruikt, écht een belangrijke speler kan zijn. In de één-tegen-één is hij goed, hij kan scoren en ook voorgeven", stelt hij in Rondo. "Wat dat betreft denk ik dat hij veel in zijn mars heeft, maar het is een moeilijke jongen."

De voormalig spits weet dat ze in Napels niet onder de indruk zijn van de naam Lang, de vleugelaanvaller moet het daar laten zien. "Dan moet je daar wel ook toe in staat zijn. Als hij dat niet doet omdat hij daar eerst niet goed getraind heeft, of in ieder geval zijn stempel niet drukt, dan krijg je dat je reserve komt te staan", klinkt het. "Als je kijkt naar zijn kwaliteiten, dan is het zonde dat ze hem niet gebruiken. Maar dat zal hij toch zelf moeten afdwingen."

