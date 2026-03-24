Noa Lang komt goed weg: "De dokter denkt dat hij blijft leven"

Noa Lang heeft voor de camera van Ziggo Sport een update gegeven over zijn blessure aan zijn hand. De vleugelaanvaller, die in het verleden bij clubs als Ajax, FC Twente en PSV speelde, heeft zijn duim in het verband zitten na een ongelukkig incident in de wedstrijd van Galatasaray op bezoek bij Liverpool.

"Ik wilde mezelf opvangen op het reclamebord, maar dat was nogal scherp. Want daarachter waren allemaal hekken", legt hij uit. "Mijn vinger sneed eraf tussen het hek en het reclamebord. De bovenkant van mijn vinger hing los, maar het is gehecht en ik heb hem ook nog helemaal", benadrukt Noa Lang.

“Ik heb heel mijn duim nog en de dokter denkt ook dat hij blijft leven, dus het gaat goed", vervolgt hij opgelucht. "Ik kan alleen even niet op de PlayStation spelen, maar dat komt wel weer. Gelukkig heb ik alleen mijn benen nodig om te kunnen voetballen", lacht Lang, die in het dagelijks leven ook wel last heeft van zijn blessure. “Ik ben rechtshandig, dus dat is niet onbelangrijk op het toilet. Ook met douchen en zo… Maar ik word een beetje geholpen.”