'Noa Lang krijgt duidelijkheid over toekomst bij Galatasaray'

Joram
bron: Turkse media
Noa Lang
Noa Lang Foto: © BSR Agency

Galatasaray gaat voormalig Ajax-speler Noa Lang niet definitief overnemen van Napoli. Volgens Italiaanse en Turkse media ziet de club af van de koopoptie om de buitenspeler voor 30 miljoen euro over te nemen van Napoli.

Lang werd afgelopen winter op huurbasis naar Istanbul gehaald, maar wist daar geen vaste basisplek te veroveren. In negen competitiewedstrijden kwam hij tot twee assists. Zijn periode werd bovendien onderbroken door een blessure aan zijn duim, opgelopen in het Champions League-duel met Liverpool.

Door het besluit van Galatasaray keert Lang na dit seizoen terug naar Napoli. Ook daar ligt geen gegarandeerde toekomst voor hem klaar, aangezien hij eerder weinig speeltijd kreeg in Italië. Zijn contract bij Napoli loopt nog door tot medio 2030. Ondertussen kijkt Galatasaray al verder. Jonathan Rowe van Bologna wordt genoemd als mogelijke opvolger.

