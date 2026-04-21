'Noa Lang krijgt duidelijkheid over toekomst bij Galatasaray'
Galatasaray gaat voormalig Ajax-speler Noa Lang niet definitief overnemen van Napoli. Volgens Italiaanse en Turkse media ziet de club af van de koopoptie om de buitenspeler voor 30 miljoen euro over te nemen van Napoli.
Lang werd afgelopen winter op huurbasis naar Istanbul gehaald, maar wist daar geen vaste basisplek te veroveren. In negen competitiewedstrijden kwam hij tot twee assists. Zijn periode werd bovendien onderbroken door een blessure aan zijn duim, opgelopen in het Champions League-duel met Liverpool.
Door het besluit van Galatasaray keert Lang na dit seizoen terug naar Napoli. Ook daar ligt geen gegarandeerde toekomst voor hem klaar, aangezien hij eerder weinig speeltijd kreeg in Italië. Zijn contract bij Napoli loopt nog door tot medio 2030. Ondertussen kijkt Galatasaray al verder. Jonathan Rowe van Bologna wordt genoemd als mogelijke opvolger.
Rob Jansen ziet 'nachtmerrie' voor Ajax: "Het is toch een schande"
'Noa Lang krijgt duidelijkheid over toekomst bij Galatasaray'
Kieft legt uit: "Jonge spelers gaan liever naar AZ dan naar Ajax"
Anton Gaaei krijgt compliment: "Ik ben een liefhebber van hem"
Opta berekent: Ajax lijkt af te steven op plek in de play-offs
Resterende programma's van Feyenoord, NEC, FC Twente, Ajax en AZ
Mark van Bommel onthult: "Ik heb toen een gesprek gehad met Ajax"
Van Ginkel wijst: "Ajax en Feyenoord doen het ook niet goed"
Jan Streuer over 'bijzondere' Ajax-speler: "Heb je er weinig van"
Carlos Forbs onder vuur in België: "De mislukkeling van Ajax"
'Ajax kan 'nieuwe Messi' vergeten': "Hij zal niet naar Ajax gaan"
'Ajax wil Nigeriaans toptalent (18) losweken bij Zweedse club'
Chris Woerts: "Ajax wil zich bij rechtszaak NAC Breda voegen"
Ajax krijgt alternatief voor Sano getipt: "Een huurmoordenaar"
Driessen geeft Ajax transfertip: "Die zou je nou moeten halen"
De Cler: "We verloren met AZ de finale van Ajax, een rampweek"
KNVB maakt scheidsrechter voor wedstrijd NAC Breda - Ajax bekend
Cruijff moet aan de bak: "Dat zal Ajax voorlopig niet worden"
Iraola naar Ajax? "Trainer die eventueel op een lijst zou staan"
Sky Sport komt met ander geluid over Wout Weghorst: "Aangeboden"
'Jordi Cruijff zet 'dikke streep' door naam van Dick Schreuder'
Onrust onder scheidsrechters: "De bond kiest de kant van clubs"
Theo Janssen reageert: "Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt"
Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'
'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'
Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"
Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"
Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"
VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV
Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"