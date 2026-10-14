Noa Lang legt miljoenen neer voor villa met eigen voetbalveld

Noa Lang heeft een gigantische woning in Oostvoorne zich eigen gemaakt. De 27-jarige aanvaller van Napoli heeft 1.437.500 euro neergelegd voor de vrijstaande villa, zo meldt Bekende Buren .

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De villa heeft volgens de website een woonoppervlakte van 181 vierkante meter en beschikt over maar liefst vijf slaapkamers en twee badkamers. Vanwege zijn aankoop heeft Lang zijn penthouse in Rotterdam in de verkoop gezet. Hij verkocht vorig jaar zijn villa in Waalre nog voor zo'n anderhalf miljoen euro.

De oud-speler van onder andere FC Twente, Ajax, Club Brugge en PSV beschikt ook naast zijn woning over luxe voorzieningen. Vanuit zijn woonkamer kijkt hij uit over een fraai aangelegde tuin en een eigen aangelegd voetbalveld.