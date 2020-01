Geschreven door Mitch Marinus 17 jan 2020 om 15:01

Noa Lang maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Twente. De buitenspeler moest met de komst van Ryan Babel nog een aanvaller voor zich dulden in de pikorde. In Enschede hoopt Lang meer speelminuten te maken en zich verder te ontwikkelen.

Lang maakte dit seizoen aardig wat minuten in het elftal van Erik ten Hag. Vooral vanwege de blessures van Quincy Promes en David Neres kreeg hij in zowel de Eredivisie als de Champions League de kans. Vooral in de wedstrijd, tegen uitgerekend de club waar hij het komende half jaar speelt, was hij belangrijk met een hattrick. In de overige wedstrijden bleek de buitenspeler vooralsnog te kort te komen voor het niveau dat Erik ten Hag met zijn ploeg nastreeft.

Erik ten Hag vertelt over de buitenspeler: “Het perspectief voor Noa is een beetje veranderd. Hij is een jonge speler met weinig ervaring. We willen hem voor een half jaar verhuren en we hopen dat hij dan in juni terugkomt als een betere speler.”