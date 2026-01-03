'Noa Lang na halfjaar bij Napoli in gesprek met andere club'

Noa Lang zou Napoli na een half seizoen weer kunnen verlaten. De voormalig speler van Ajax, FC Twente, PSV en Club Brugge zou in gesprek zijn met Galatasaray.

De Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu weet dat Lang hoog op het verlanglijstje van Galatasaray staat deze winter. De Turkse club zou zelfs al in onderhandeling zijn met Lang. Het is nog niet duidelijk hoe ver de onderhandelingen zijn en hoe Napoli tegenover een vertrek van de aanvaller staat.

Lang maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar Napoli, maar kon in zijn eerste halfjaar nog niet echt indruk maken in Italië. Volgens Italiaanse media is de toekomst van de Nederlander bij Napoli erg onzeker.