HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

'Noa Lang na halfjaar bij Napoli in gesprek met andere club'

Max
bron: X (voorheen Twitter)
Noa Lang bij Napoli
Noa Lang bij Napoli Foto: © BSR Agency

Noa Lang zou Napoli na een half seizoen weer kunnen verlaten. De voormalig speler van Ajax, FC Twente, PSV en Club Brugge zou in gesprek zijn met Galatasaray.

De Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu weet dat Lang hoog op het verlanglijstje van Galatasaray staat deze winter. De Turkse club zou zelfs al in onderhandeling zijn met Lang. Het is nog niet duidelijk hoe ver de onderhandelingen zijn en hoe Napoli tegenover een vertrek van de aanvaller staat.

Lang maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar Napoli, maar kon in zijn eerste halfjaar nog niet echt indruk maken in Italië. Volgens Italiaanse media is de toekomst van de Nederlander bij Napoli erg onzeker. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Arek Milik

Oud-Ajacied Arek Milik kan na 588 dagen rentree toch nog niet maken

0
Steven Bergwijn

'Europese clubs tonen concrete interesse in Steven Bergwijn'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax transfergeruchten en nieuws Noa Lang
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd