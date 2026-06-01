Noa Lang 'nat' van zenuwen: "Je weet het maar nooit met Koeman"

Noa Lang mocht zich vorige week melden bij het Nederlands elftal, dat zich voorbereidt op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De oud-speler van Ajax was niet zeker van een plek bij de WK-selectie, dat meldt zijn vader Jeffrey Lang.

Lang senior rekent niet op een basisplek van zijn zoon bij het Nederlands elftal. "Noa moet gewoon op de training laten zien wat hij kan, en dan zien we wel wat er gebeurt", zegt hij bij De Telegraaf. "Hij moet uitstralen dat hij plezier heeft, dat hij in vorm is. Dan komt het vanzelf wel, lijkt mij. Dat is voetbal."

"Cody Gakpo doet het al jaren heel goed in het Nederlands elftal", vervolgt Jeffrey Lang. "Zolang Cody het goed doet, moet Noa gewoon zijn kans afwachten en die pakken wanneer die komt. Gewoon netjes wachten op je beurt, het laten zien op de trainingen en zeker de concurrentie niet uit de weg gaan. En als je de kans krijgt, moet je die pakken. Zo zie ik het."