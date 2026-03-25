Noa Lang over lelijke blessure: "Een vrouw sprong op en schreeuwde"
Noa Lang liep tijdens het Champions League-duel tussen Liverpool FC en Galatasaray een lelijke duimblessure op. De voormalig Ajacied heeft inmiddels tekst en uitleg gegeven over het moment.
"Het gaat wel oké. Goed is anders, maar het gaat oké. Ik voel het nog wel een beetje", begint Lang voor de camera van Vandaag Inside. Wat er precies gebeurde? "Ik wilde mezelf opvangen en mijn vinger kwam klem tussen het reclamebord en een hek. Dat hek was heel scherp, dus mijn vinger sneed helemaal los. Het bovenste topje hing er af."
"Ik zag een vrouw opspringen en schreeuwen. Toen keek ik ook en... ik houd er niet zo van...", vervolgt hij. "Toen kreeg ik zuurstof en werd het een lange nacht. In het ziekenhuis ben ik geopereerd. Eén keer in Engeland en nog een kleine operatie in Nederland. De arts had er wel vertrouwen in dat het goed zou komen. Het is helemaal vast gehecht. Hij zit er nog aan."
Door zijn blessure is Lang een twijfelgeval bij Oranje. "De eerste wedstrijd kan ik sowieso niet spelen. De tweede misschien, maar dat hangt een beetje van deze week af en hoe de komende dagen gaan. Ik heb ook nog een afspraak in het ziekenhuis en van daaruit kunnen we zien of ik die tweede wedstrijd kan spelen", aldus de vleugelaanvaller.
