"Noa Lang over twee jaar weer bij Ajax? Ik zie dat wel gebeuren"

"Iedereen weet dat hij een Ajacied is", vertelt Stentler in Helden Magazine. Toen Lang in de jeugdopleiding van Ajax zat, speelde Stentler zelf ook voor de Amsterdammers. "Ik denk dat Noa toen een jaar of veertien was. Het was een heel opvallende jongen, met zijn blonde haartjes en blauwe ogen. Hij had een boevenbekkie. Vanwege zijn uiterlijk viel hij enorm op."

"Maar zover ik me kan herinneren, gedroeg hij zich heel bescheiden en beleefd en was hij heel aardig", vervolgt ze. "Bij Ajax liep iedereen met hem weg, fysio’s en trainers, omdat het een lieve jongen was. Hij trok toen al altijd de aandacht. Daar kon hij niks aan doen. Maar het leek me toen voor hem al heel moeilijk dat de ogen zo op hem gericht waren."

"Ik krijg de laatste tijd geregeld de vraag: denk je dat Noa over twee jaar niet gewoon weer bij Ajax speelt? Nou, ik zie dat wel gebeuren. Noa leeft volgens zijn eigen principes en identiteit. Dat is hem te prijzen. De shit die hij over zich heen krijgt, gebruikt hij als motivatie op het veld. En hij maakt er ook goede muzieknummers van", aldus Stentler.