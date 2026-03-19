Noa Lang reageert op blessure vanuit ziekenhuis: "Shit happens"

Noa Lang heeft voor het eerst van zich laten horen nadat hij gisteravond naar het ziekenhuis werd gebracht. De aanvaller van Galatasaray moest in de slotfase van het duel met Liverpool geblesseerd het veld verlaten vanwege een diepe snee in zijn duim.

Via Instagram laat de oud-Ajacied weten dat hij met succes is geopereerd. De aanvaller deelt een foto met daaronder de tekst 'shit happens'. Ook bedankt hij iedereen die hem een bericht heeft gestuurd.

Het is de vraag of deze blessure gevolgen heeft voor een mogelijke oproep voor het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal oefent komende weken tegen Noorwegen en Ecuador. Voor Lang lijken die wedstrijden onhaalbaar.